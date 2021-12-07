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В РФ выявили 31 096 новых случаев заражения COVID-19

Кира Карон
12:49 07.12.2021
За сутки в России полностью выздоровели 34 615 человек.
В РФ выявили 31 096 новых случаев заражения COVID-19
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
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Согласно новым данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в России выявили еще 31 096 новых случаев коронавирусной инфекция. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни.

Москва лидирует по количеству новых инфицированных - в столице 2 573 человека с диагнозом COVID-19, в Московской области - 2 208 человек, в Санкт-Петербурге - 2 381 человек. Далее следуют Красноярский край и Самарская область, где заболевших - 781 человек. Потом по убывающей со значением от менее 700 инфицированных уже следуют другие регионы страны.

Количество тех, кто полностью излечился от коронавируса за сутки, составляет больше, чем тех, кто заболел, - 34 615 человек.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал омикрон-штамм признаком скорого окончания пандемии. По словам эксперта, тот факт, что заболевание новым штаммом COVID-19 протекает в легкой форме, говорит о попытках вируса «спрятаться» от обладателей защиты от болезни.

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