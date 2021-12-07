В стране и мире На Бережковской набережной из-за ДТП автомобиль пробил заграждение и съехал в реку Кира Карон На данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются. © Фото: Дептранс Москвы Читайте нас на: В Москве на Бережковской набережной в районе дома 24 в результате ДТП автомобиль пробил заграждение и съехал в Москву-реку.



Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются.



Ранее в Москве во вторник утром пробки достигли восьми баллов. Такие данные следуют из столичного сервиса.



Отмечается, что трудности наблюдаются на МКАД, особенно на юге, востоке и северо-западе. Также со стороны области на въезд в Москву встали многие магистрали. Наибольшие затруднения на Волгоградском проспекте, Ярославском и Ленинградском шоссе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика