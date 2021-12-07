На Бережковской набережной из-за ДТП автомобиль пробил заграждение и съехал в реку
На данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются.
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В Москве на Бережковской набережной в районе дома 24 в результате ДТП автомобиль пробил заграждение и съехал в Москву-реку.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Москве во вторник утром пробки достигли восьми баллов. Такие данные следуют из столичного сервиса.
Отмечается, что трудности наблюдаются на МКАД, особенно на юге, востоке и северо-западе. Также со стороны области на въезд в Москву встали многие магистрали. Наибольшие затруднения на Волгоградском проспекте, Ярославском и Ленинградском шоссе.