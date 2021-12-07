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Москвичей призывают воздержаться от поездок на автомобилях из-за сильного снегопада

Кира Карон
10:39 07.12.2021
Граждан просят в течение дня пользоваться городским транспортом, который работает в штатном режиме.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Жителям Москвы стоит воздержаться от поездок на личных автомобилях из-за сильного снегопада в городе. Об этом сообщил главный специалист дежурной смены ЦОДД Ильгиз Хасянов.


«ЦОДД настоятельно просит водителей отказаться от автомобилей сегодня. Уже сейчас движение в городе оценивается в восемь баллов. На дорогах большое количество снега, что сильно затрудняет движение транспорта и влияет на трафик», - сообщил Хасянов.

Он отметил, что движение затруднено в центре Москвы, на Садовом кольце и Третьем транспортном кольце (ТТК), на МКАД, а также в местах проведения дорожных работ.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», что по прогнозу синоптиков во вторник, 7 декабря, ожидается сильный ветер до 15 метров в секунду и сильный снегопад.

Как отметил синоптик, Москва будет находиться в зоне сходимости двух потоков. Днем и ночью ожидаются осадки преимущественно в виде снега, местами сильного.

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