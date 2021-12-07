Вернуть чувства: в России разработали инновационные протезы конечностей

Кибер-рукопожатие с полным спектром чувств для Дмитрия теперь вполне реально. Он потерял руки на стройке от сильного удара током. Протез он носит два года, но теперь может свободно брать предметы даже малого размера. Раньше, по его словам, это был скорее гаджет, а после операции по вживлению электродов - уже продолжение руки.

Электроды подают сигналы в нервную систему, и мозг начинает воспроизводить чувства таким образом, будто рука все еще на месте. Операцию проведут в Медицинском центре Дальневосточного федерального университета. Ученые ставят перед собой две задачи: научить с помощью протеза чувствовать температуру, давление, силу сжатия, а также исцелить фантомные боли, которые часто появляются после потери конечности.

«У обоих пациентов достигнуто снижение боли. У одного на 100%, у другого на 70%. Вторая задача - с помощью этих электродов создать систему очувствления протезов», - сказал эксперт Центра НТИ ДВФУ по направлению «Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности» Артур Биктимиров.

Бионические протезы, которыми пользуются пациенты, разработала компания-резидент фонда «Сколково». За несколько лет она выпустила три тысячи протезов, в том числе для детей, которым ранее приходилось отказывать из-за сложности травмы.

Отдельно протез работает с помощью кнопок. Но если его установят пациенту, то прикрепят два датчика. И сгибать и разгибать пальцы он будет уже за счет сокращения мышц предплечья.

Перед соединением протеза с имплантированными электродами специалисты центра нейробиологии вместе с пациентом подготавливают мозг и ищут правильные ощущения через программу. В нервную систему поступают сигналы, и Анатолий Колот впервые за 24 года чувствует фантом руки.

На протяжении ближайших двух недель пациенты будут выполнять различные задачи с помощью программ и бионических протезов. Специалисты изучат и проработают индивидуальные параметры стимуляции. Пока это лишь эксперимент, который проводят всего несколько международных команд.

«Сейчас идет некая технологическая гонка между несколькими странами и исследовательскими группами. Кто первый выведет на рынок в массовый сегмент», - рассказал младший научный сотрудник Сколковского института науки и технологий Михаил Сенцов.

После завершения первого этапа исследований ученые получат данные, необходимые для разработки собственной линейки электродов и стимуляторов для применения в протезировании и других областях медицины. У России есть все шансы выйти на лидирующие позиции в области инвазивных технологий.