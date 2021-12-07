Британские СМИ назвали новую систему ПВО страны «защитой от российских истребителей»
Пресса сообщила, что армия Великобритании приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre, будто бы ориентированную на отражение угроз от истребителей РФ. Конкретнее, в соответствии со сведениями СМИ, британские ВС интересовала защита от истребителей-невидимок, подобных Су-57.
Как пишет газета Times, министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин объяснил, что российская передовая технология в один момент оказалась сильно превосходящей возможности защиты ПВО Британии. Новая же британская система, по его словам, лучше демонстрирует боевые возможности армии.
Новая система ПВО, в соответствии с данными Минобороны Соединенного Королевства, заменила модели Rapier, использующиеся с 70-х годов прошлого века. Она якобы способна поражать двигающуюся со скоростью звука цель, размером с мяч для тенниса.