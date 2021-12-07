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Британские СМИ назвали новую систему ПВО страны «защитой от российских истребителей»

Анна Берестовая
00:45 07.12.2021
СМИ сообщили, что в Великобритании запустили систему ПВО для защиты от истребителей-невидимок.
Британские СМИ назвали новую систему ПВО страны «защитой от российских истребителей»
© Фото: gov.uk
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Пресса сообщила, что армия Великобритании приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre, будто бы ориентированную на отражение угроз от истребителей РФ. Конкретнее, в соответствии со сведениями СМИ, британские ВС интересовала защита от истребителей-невидимок, подобных Су-57.

Как пишет газета Times, министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин объяснил, что российская передовая технология в один момент оказалась сильно превосходящей возможности защиты ПВО Британии. Новая же британская система, по его словам, лучше демонстрирует боевые возможности армии.

Новая система ПВО, в соответствии с данными Минобороны Соединенного Королевства, заменила модели Rapier, использующиеся с 70-х годов прошлого века. Она якобы способна поражать двигающуюся со скоростью звука цель, размером с мяч для тенниса.

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