Пресса сообщила, что армия Великобритании приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre, будто бы ориентированную на отражение угроз от истребителей РФ. Конкретнее, в соответствии со сведениями СМИ, британские ВС интересовала защита от истребителей-невидимок, подобных Су-57.

Как пишет газета Times, министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин объяснил, что российская передовая технология в один момент оказалась сильно превосходящей возможности защиты ПВО Британии. Новая же британская система, по его словам, лучше демонстрирует боевые возможности армии.

Новая система ПВО, в соответствии с данными Минобороны Соединенного Королевства, заменила модели Rapier, использующиеся с 70-х годов прошлого века. Она якобы способна поражать двигающуюся со скоростью звука цель, размером с мяч для тенниса.