В Совфеде предложили ввести штраф за недопуск в жилье специалистов для проверки газовой техники

Недопуск в квартиры специалистов по ремонту и диагностике газового оборудования будет наказываться штрафом до десяти тысяч рублей. Такую меру предлагается ввести в законопроекте, который разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. В настоящий момент документ направлен на отзыв в правительство.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту, штраф для должностных лиц составит от 25 до 100 тысяч рублей, а для юридических – от 200 до 500 тысяч.

Аналогичную ответственность, по мнению парламентария, должны нести граждане, которые отказали представителю аварийно-диспетчерской службы для выполнения работ по приостановлению и возобновлению подачи газа, устранению утечек и других чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, документ предлагает ввести аналогичные штрафы за непредоставление поставщику газа информации об изменениях в составе специального оборудования, а также за оказание услуг по техобслуживанию, ремонту и диагностике неквалифицированным специалистом.