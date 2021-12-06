Билеты за миллион и карантин: как российские туристы возвращаются из ЮАР

Видео из лобби отеля ученые Уральского федерального университета записали, как только поняли, что застряли в Африке надолго. Российские участники экспедиции по поиску метеорита в Антарктиде возвращались домой: летели с пересадкой в Кейптауне. В итоге полярный поход обернулся африканским заточением. Из-за нового штамма «омикрон» десятки стран перестали принимать самолеты с Черного континента.

Едва стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм, который, возможно, даже опаснее, чем «дельта», десятки стран в том числе и Россия, без лишних раздумий прервали авиасообщение с ЮАР и их соседями на юге Африки. В итоге были отменены сотни рейсов. Аэропорты стали похожи на переполненный улей. Люди в панике пытаются найти способы хоть как-то добраться домой. Цены на билеты взлетели до небес.

«На ближайшие даты билетов либо нет вообще, либо очень за большие деньги. Была информация о том, что организуется чартерный борт, но цена на этот рейс одного места - 15 тысяч евро», - рассказал застрявший в ЮАР турист Егор.

Частный лайнер смог взять на борт лишь 15 человек. Пассажиры бизнес-джета были уверены - те, кто заплатил такие деньги, в Москве смогут без лишних проверок выйти из самолета и пойти домой. Но правила Роспотребнадзора едины для всех. В итоге паспортный контроль прямо на борту, там же сделали ПЦР-тесты: у двоих они оказались положительными, но «омикрон» это или другой штамм пока неизвестно. В итоге всех отправили на карантин.

Добраться из ЮАР в Россию было непросто и до того, как стало известно про новый африканский штамм. Прямых авиаперелетов между странами нет. Теперь же поиск билетов для российских туристов превратился в настоящий квест. Есть авиакомпании, которые летают из ЮАР в ЕС, но попасть на борт могут лишь те, кто привит одобренной в Европе вакциной («Спутник V» к ним не относится). Осталось только две авиакомпании, на которых можно добраться в Россию: «Lufthansa» и «Эфиопские авиалинии». Но на ближайшие даты все раскуплено.

Самолет эфиопских авиалиний приземлился в столичном аэропорту «Домодедово». Из ЮАР российским туристам пришлось лететь аж с двумя пересадками и выложить за билеты кругленькую сумму.

Уже в Москве сумевшие вырваться из ЮАР россияне рассказывают, через какой ад им пришлось пройти и сколько заплатить, чтобы вернуться на родину.

«В итоге 111 тысяч рублей стоимость билетов составила на одного человека. То есть делегация из четырех человек, 440 тысяч», - рассказал пассажир Николай Демидов.

Но и после возвращения на родину у любителей путешествовать в ковидную эпоху проблемы не закончились. Рейс из ЮАР прямо у трапа встречали медики в защитных костюмах.

В аэропорту «Домодедово» для прилетевших из ЮАР организовали специальный коридор, чтобы они не контактировали с другими пассажирами. По этому коридору российские туристы должны пройти в автобусы и отправиться на обсервацию. Но были и те, кто наотрез отказывался садиться в автобус и ехать на карантин. Хотя в итоге «сдаться» пришлось всем.

«Мы должны быть уверены, что они будут изолированы от общества временно, чтобы минимизировать риски ввоза на территорию нашей страны потенциально опасного штамма "омикрон"», - указал заместитель главного государственного санитарного врача по Московской области Николай Дрозд.

Роспотребнадзор делает все, чтобы не допустить завоз нового штамма. Для этого в России введен двухнедельный карантин для всех прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Ужесточились и требования к ПЦР-тестам. Теперь их срок действия не 72 часа, а 48. По данным Роспотребнадзора «омикрон» в России пока не обнаружен. Чтобы защитить страну от нового штамма власти настоятельно просят россиян воздержаться от поездок за рубеж на Новый год и провести праздники дома.

«Ситуация с закрытием границ в мире меняется, вы видите, стремительно. И у путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем... потерять не только потраченные деньги, но и нанести значительный ущерб своему здоровью», - указала руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Российский МИД тоже предупредил, что не будет спасать и вывозить россиян, отправившихся в отпуск за рубеж вопреки предостережениям. Но голос разума готовы слышать не все. По данным турагентств, спрос на новогодние туры за границу неуклонно растет. Самые популярные направления: Турция и Египет. О том, что мечтающие встретить этот Новый год под пальмами россияне сильно рискуют, говорят и сами туроператоры.

«Безопаснее путешествовать через туркомпании. Обязательно лучше путешествовать в открытые страны, а не в транзитные страны. Не забывайте о медицинской страховке с минимальным покрытием 40 тысяч долларов, а еще лучше ее расширять до 100 тысяч долларов», - рекомендовал советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

Что собой представляет штамм «омикрон» - новая мутация коронавируса - сейчас пытаются выяснить ученые всего мира. Пока же врачи призывают сохранять спокойствие и продолжать вакцинироваться. В Минздраве уже заявили: привитые «Спутником V», вероятно, смогут избежать тяжелого течения болезни, даже при заражении «омикроном».

«Такая надежда есть, что эта вакцина будет действовать при разных штаммах. Те штаммы, которые были до сих пор, она на все эти штаммы действует, правда, не в одинаковой степени», - обозначил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.

И хотя недооценивать опасность штамма «омикрон» нельзя, в Минздраве с робким оптимизмом заявляют: в последние дни заболеваемость идет на спад в 56 регионах страны. В Самарской области и Санкт-Петербурге говорят о выходе на плато. В Тюменской области сокращают число коек для пациентов с коронавирусом. Но говорить о победе рано - в восьми регионах обстановка по-прежнему непростая.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, хотя в ряде регионов заболеваемость удалось сбить, ситуация в России в целом остается напряженной, а в некоторых регионах темпы вакцинации пока недостаточны.

«Президент рекомендовал властям регионов лично контролировать введение и соблюдение ограничительных мероприятий в связи с пандемией коронавируса... Самым надежным способом остается вакцинация, продолжайте наращивать ее темпы», - заметил премьер.

Чтобы остановить распространение вируса правительства многих стран вынуждены действовать жестко и принимать непопулярные решения. В Австрии подготовили законопроект, согласно которому с 1 февраля любой, кто отказывается от прививки, должен будет заплатить штраф 7200 евро. В Греции не желающим вакцинироваться гражданам старше 60 тоже придется отдавать по 100 евро ежемесячно. В России власти рассчитывают на сознательность граждан и не планируют никого штрафовать за отказ от прививки.

Однако всем давно очевидно - только вакцинация поможет победить вирус. Об этом накануне новогодних праздников напомнил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко и призвал Дедов Морозов и Снегурочек страны, прежде чем идти в гости к детям - сделать прививки. На его призыв уже отреагировал главный волшебник России из Великого Устюга. Его примеру тут же последовали Деды Морозы из разных уголков страны.

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