Гарант спокойствия: как российско-турецкие патрули поддерживают мир в Заевфратье

Краткий инструктаж и российская колонная отправляется в путь. Впереди - несколько десятков километров до заранее намеченной точки встречи с турецкими военными. Начинается совместное патрулирование северо-восточных районов Заевфратья на территории провинции Хасеке.

Российские «Тигры», «Тайфун», БТР-82А и четыре турецких бронемашины «Kirpi». Начальная точка движения - населенный пункт Шейрек. Здесь же находится пункт пропуска, через который турецкие военные прибыли на территорию Сирии, и через него же вернутся обратно.

Эта артерия связывает десятки населенных пунктов. Безопасно двигаться по ней можно благодаря тому, что здесь работает совместный российско-турецкий патруль. Раньше в этих местах орудовали различные банды, и ни о каком спокойствии не было и речи.

Круг за кругом российские вертолеты Ка-52 и Ми-8 сопровождают патрульную колонну по всему маршруту. С воздуха видно, что турецкая граница совсем рядом. По пути около десятка населенных пунктов.

Несколькими днями ранее наши военные уже прошли по маршруту, чтобы выяснить состояние дорог и условия движения. И вот, сегодня позади 50 километров, которые пройдены за полтора часа. Совместное патрулирование завершено. Первыми на аэродром Камышлы возвращаются экипажи вертолетов.

«Сегодня проходило штатное патрулирование российских и турецких войск. Мы осуществляли поддержку с воздуха, все прошло штатно, без происшествий», - доложил штурман вертолета Ка-52 Алексей.

Еще два часа спустя на базу прибывает российская колонна.

«Мы справляемся успешно с этой задачей, потому что идет тщательная подготовка. Все у нас проходит штатно. Население в некоторых населенных пунктах очень дружелюбно относится к присутствию российского флага на их территории. Дети в основном все машут руками, родители - это в основном женщины, также с детьми - выходят... выражают свое приветствие российскому флагу», - рассказал начальник патрульной колонны Андрей Чипизубов.

Этот патруль стал уже 210-м. Совместное российско-турецкое патрулирование в северо-восточных районах Заевфраться началось два года назад в соответствии с договоренностями президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Тогда в кратчайшие сроки были созданы все условия для выполнения Сочинского меморандума. Курдские военизированные формирования отошли от границы на оговоренные 30 километров, сирийские военнослужащие взяли под контроль погранзаставы. Обстановка вдоль стены, разделяющей две страны все это время остается спокойной.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов