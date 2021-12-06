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В Бразилии двух младенцев по ошибке привили от COVID-19

Майя Мусиенко
03:33 06.12.2021
Вакцину от коронавируса малышам ввели вместо плановой комплексной прививки для детей.  
В Бразилии двух младенцев по ошибке привили от COVID-19
© Фото: Christophe Gateau globallookpress
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В Бразильском городе Сорокаба двухмесячную девочку и четырехмесячного мальчика экстренно госпитализировали после введенной по ошибке вакцины от COVID-19. Ее дети получили вместо комбинированной прививки от коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции типа B.

Малышам поставили вакцину американской фармацевтической компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, сообщает портал UOL. Известно, что после прививки у младенцев поднялась температура, начались боли и рвота.

Отмечается, что по рекомендации компании-разработчика препарата дети пробудут в больнице неделю. Каждые 48 часов им будут проводить анализ крови и делать кардиограмму.

По данным регионального центра эпидемиологического надзора, подобные случаи уже фиксировались в других населенных пунктах. Они каждый раз вызывали такую же побочную реакцию у грудных детей.

На данный момент медсестра, проводившая вакцинацию, отстранена от работы. Для установления причин произошедшего проводится служебная проверка.

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