Нашел ружье в лесу: подростка проверяют на причастность к убийству мальчика в Ставрополье

В Ставропольском крае следователи проверяют нашедшего в лесу ружье подростка на причастность к убийству 13-летнего мальчика. Об этом говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

В воскресенье, 5 декабря, правоохранителям поступило сообщение об исчезновении 13-летнего жителя села Нины Советского округа. На его поиски сразу отправились следователи и сотрудники полиции. Тело малолетнего обнаружили в тот же день с огнестрельным ранением. На причастность к убийству проверяется его 16-летний знакомый.

«По предварительным данным следствия, в 2019 году 16-летний подросток нашел в лесополосе охотничье ружье, о чем никому не сообщил. Днем 5 декабря текущего года он и 13-летний мальчик пошли за грибами в лесополосу, расположенную недалеко от села Нины. С собой у 16-летнего было найденное ружье, из которого и произошел выстрел в сторону малолетнего. Испугавшись, подросток скрылся с места происшествия и спрятал ружье», - говорится в сообщении СК.

Следователи провели осмотр места происшествия, проверили показания на месте. Назначен ряд экспертиз, проводятся следственные и другие действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Руководитель регионального следственного управления Игорь Иванов поручил передать уголовное дело в первый отдел по расследованию особо важных дел.