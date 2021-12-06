Один сирийский военный погиб в результате пулеметного обстрела в Алеппо

Один сирийский военнослужащий погиб в результате пулеметного обстрела в провинции Алеппо, совершенного боевиками из района Кафер-Хани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Эрназ. Кроме того, еще один сирийский военный получил ранения после снайперского обстрела в Идлибе, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить на брифинге.

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки зарегистрировано десять обстрелов со стороны террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. В Идлибе зафиксировано шесть обстрелов, в Латакии - три обстрела, в Алеппо - один обстрел.

Кроме того, представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели две гуманитарные акции в населенном пункте Вахшия провинции Алеппо, а также в лагере беженцев «Харем» провинции Латакия, в ходе которых населению была выдана одна тысяча продовольственных наборов общим весом 7,65 тонн.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук и Николай Баранов