Война за рейтинг: почему украинская агрессия - последний шанс для Зеленского

«А где же государственный переворот?» - этим вопросом всю неделю на Украине не задавался только ленивый. Тем более, что переворот президент Владимир Зеленский на всю страну анонсировал лично. И люди ждали и готовились…

«Я приехал в кроссовках в первый раз, в джинсах, в рубашке, я жду государственный переворот... Никого нет, ничего нет, тысяч 10 полиции, 20 ФОПовцев, и один какой-то хромой стоит. Вот это переворот? Ну так надругаться над ожиданиями людей», - выразил свое разочарование депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.

Все же день несостоявшегося переворота не прошел впустую. Центр Киева перекрыли и на всякий случай подогнали грузовики-автозаки. На Майдане собрались люди с файерами и плакатами в руках. С утра частные предприниматели протестовали против беспредела украинских законов, за ними подтянулись еще и националисты.

Но и этого аккомпанемента хватило, чтобы создать Зеленскому нужный эмоциональный фон для выступления в Верховной Раде. В среду он обратился к парламенту с ежегодным посланием о внешнем и внутреннем состоянии дел в стране. Момент обставили торжественно. Часть депутатов партии Слуга народа нарядилась в футболки с лозунгом «За президента! Против олигархов!» - в знак поддержки «крестового похода» Зеленского против украинского олигархата.

Начал Зеленский с методичного перечисления всех своих внутренних побед. Они, если верить украинскому президенту, есть и их, оказывается, немало. Тут и поток инвестиций в страну, и строительство дорог, и рост зарплат, и снижение тарифов.

Но рассказ о том, как сыто и вольно живется украинцам под руководством мудрого вождя, не вызвал должного эффекта. И тогда Зеленский перешел к тяжелой артиллерии - проблемам во внешней политике. Вариант беспроигрышный - сплотить страну перед лицом традиционной «российской агрессии». И Зеленский готов идти в атаку.

«Впервые с момента "оккупации" мы боремся за Крым не на билбордах, а на всех международных площадках и встречах. Не лозунгами, а официальными документами... Это наша земля. Вызволить ее - наша цель», - заявил украинский лидер.

Зеленского услышали, но, видимо, не такого эффекта от своих слов он ожидал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные выпады - не просто сотрясание воздуха. Москва расценивает слова Зеленского как прямое посягательство на российские территории и угрозу национальной безопасности со всеми вытекающими последствиями.

«Фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России. Конечно, подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать любые, все имеющиеся возможности, включая силовые, для того чтобы посягнуть на российский регион», - указал Песков.

Тем временем Киев не оставляет попыток вести диверсионную войну против России. Так на этой неделе российские спецслужбы задержали на этой неделе в Крыму группу агентов разведки СБУ и завербованного украинскими силовиками диверсанта. По данным Центра информации ФСБ России, один из задержанных готовил теракт, а двое других - отец и сын - занимались сбором и передачей информации о российских стратегических объектах.

«Я - гражданин Украины... должен был 6 октября в городе Тернополь встретиться с полковником СБУ по Тернопольской области Коваликом Василием. Где он поручил мне задание, в городах России сфотографировать или на видеокамеру автомобильные мосты, железнодорожные мосты, ТЭЦ. Сказал, что заплатит нам с отцом десять тысяч долларов», - признался задержанный.

В Киеве факт задержания в России украинских диверсантов - традиционно оставили без внимания. Зато, говоря о Донбассе и его скором покорении, Зеленский в эпитетах не стесняется. И готов чуть ли не завтра отправить туда всю «украинскую рать».

«Мы знаем, что наша армия - лучшая в мире, и защитит нас. Все нас поддерживают, но никто, кроме нашей армии, нас не защитит. И мы должны признать правду: без нашей армии мы не сможем остановить войну», - высказался Зеленский.

И, очевидно, подготовка уже идет полным ходом. К зоне разграничения в Донбассе сейчас стянута чуть ли не половина всей украинской армии. В нашем МИД такие действия оценили как откровенную провокацию.

«Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек. Нарушения режима тишины фиксируются уже не локально, а вдоль всей линии соприкосновения», - обозначила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Своей вины в происходящем Киев традиционно не видит. Вся украинская политическая верхушка всю неделю была занята большими политическими переговорами. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, очевидно, так вдохновился встречей с внешнеполитическим руководством стран НАТО в Риге, что перешел к прямым угрозам в адрес Москвы.

«Если Россия решит пойти на войну... это будет бойня. Украина не намерена идти на уступки или сдаваться... В Кремле до сих пор не до конца понимают, как отреагирует российское общество, если из Украины потечет нескончаемый поток гробов российских солдат», - зявил Кулеба.

И одергивать украинские власти, похоже, никто не собирается. Наоборот, за океаном такая риторика получила горячее одобрение. О всесторонней поддержке Украины на Киевском форуме по безопасности в среду заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Свое обращение она сделала по видеосвязи.

«США всегда рядом с Украиной и поддерживают вас в ваших стремлениях к независимости и территориальной целостности, а также достойному, справедливому европейскому будущему. Все члены НАТО высказывают солидарность с Украиной», - указала Нуланд.

К чему приводит такое одобрение действий Киева - понятно. По словам главы российского МИДА, действия коллективного Запада уже внушили украинской верхушке ощущение полной безнаказанности.

«Киев становится все более наглым в своей агрессивности по отношению к Минским договоренностям, по отношению к Российской Федерации - в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку его воинственных устремлений. Но мы никогда не будем срываться и никогда не скажем: "ну, все, умерла, так умерла". Пусть они это скажут. А мы будем требовать выполнения резолюции Совбеза ООН», - отметил Сергей Лавров.

Война для Зеленского сейчас, похоже, единственный способ спасти свой стремительно падающий рейтинг. По последним данным украинского Центра социологических исследований, за два года он рухнул с 73 до 22 процентов. Это абсолютный антирекорд для действующего президента.

Поддержку ждать ему уже неоткуда. Бывшие соратники собирают новые коалиции, олигархи затаили обиду, и даже те, кого на Украине сейчас обижать не рекомендуется - батальоны националистов и радикалов, не верят Зеленскому. В день его выступления в Верховной Раде, полторы тысячи радикалов собрались на площади Независимости. Пока не для переворота. Но один из лидеров Евромайдана Александр Турчинов по прозвищу «кровавый пастор», четко дал понять: Зеленский для них - позор нации.

Вообще, адекватность Зеленского в последнее время вызывает большие вопросы не только на самой Украине, но и за ее пределами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который до последнего времени крайне комплиментарно высказывался по поводу деятельности Зеленского и вообще предпочитал занимать нейтральную позицию в этом вопросе, кажется, определился, чью сторону он займет в случае обострения конфликта в Донбассе.

«Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства. Знаете, я никогда в этой ситуации и при такой политике не буду на стороне Украины. Я буду с теми, кто хочет спасти Украину и не превратить ее в очаг агрессии. Если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке - экономически, юридически, политически - будем с Россией», - сообщил Лукашенко.

Белорусский президент рассказал, что в ближайшие два месяца Белоруссия и Россия планируют проведение совместных учений на границе с Украиной. Украина же сейчас проводит масштабные учения по всему своему периметру. И в связи с этим уже произошел крайне неприятный инцидент: в ходе маневров украинский вертолет Ми-8 нарушил государственную границу Белоруссии и вторгся на ее территорию более, чем на километр. На Украине все претензии отвергли, а также назвали эти данные не соответствующими действительности. И как в таких условиях дальше будут развиваться события - вопрос пока остается открытым.

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