В небо над Амуром поднялись стратегические ракетоносцы Ту-95МС. В частях дальней авиации начались командирские полеты. Это первая летная смена в новом учебном году.

Летчики работают в непростых погодных условиях. Низкая температура и высокая влажность требуют максимальной собранности и от экипажей, и от техников, которые готовят машины к вылету.

Командирские полеты - очень важный этап подготовки для каждого соединения. Руководящий состав полков отрабатывает методику выполнения учебно-боевых задач для последующего обучения молодых летчиков.

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров.

Именно такая дальность была необходима для того, чтобы в случае войны «доставить» заряды до США. Два соосных винта с противоположным вращением были нужны, потому что в случае использования одного винта его диаметр составил бы семь метров. Всего было произведено более 500 самолетов различных модификаций.

В 1951 году комиссия ВВС утвердила разработанный проект, а уже 12 ноября 1952 года прототип Ту-95 совершил первый полет. Серийный выпуск машины был начат в 1955 году. На базе Ту-95 созданы летающие лаборатории различного назначения, пассажирский межконтинентальный лайнер Ту-114 и его проектный транспортный вариант.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Игорь Крондо