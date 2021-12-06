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В небо над Амуром поднялись стратегические ракетоносцы Ту-95МС

11:36 06.12.2021
Руководящий состав полков отрабатывает методику выполнения учебно-боевых задач для последующего обучения молодых летчиков.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В небо над Амуром поднялись стратегические ракетоносцы Ту-95МС. В частях дальней авиации начались командирские полеты. Это первая летная смена в новом учебном году.

Летчики работают в непростых погодных условиях. Низкая температура и высокая влажность требуют максимальной собранности и от экипажей, и от техников, которые готовят машины к вылету.

Командирские полеты - очень важный этап подготовки для каждого соединения. Руководящий состав полков отрабатывает методику выполнения учебно-боевых задач для последующего обучения молодых летчиков.

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров.

Именно такая дальность была необходима для того, чтобы в случае войны «доставить» заряды до США. Два соосных винта с противоположным вращением были нужны, потому что в случае использования одного винта его диаметр составил бы семь метров. Всего было произведено более 500 самолетов различных модификаций.

В 1951 году комиссия ВВС утвердила разработанный проект, а уже 12 ноября 1952 года прототип Ту-95 совершил первый полет. Серийный выпуск машины был начат в 1955 году. На базе Ту-95 созданы летающие лаборатории различного назначения, пассажирский межконтинентальный лайнер Ту-114 и его проектный транспортный вариант.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Игорь Крондо

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