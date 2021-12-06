В стране и мире Скончался музыкант групп «Сплин» и «Колибри» Олег Эмиров Кира Карон По информации в СМИ, артист умер из-за проблем с сердцем. © Фото: Dmitry Front, Facebook Читайте нас на: Российский композитор, музыкант групп «Сплин» и «Колибри» Олег Эмиров скончался 6 декабря, в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба группы «Колибри» в Facebook.

«У нас большое горе. Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ», - говорится в сообщении. Олег Эмиров родился в 1970 году в Ленинграде. Он известен и как саунд-продюсер и аранжировщик телеканала НТВ. Также Эмиров работал над альбомами «Резонанс. Часть первая» группы «Сплин». Обладатель европейских и американских наград музыкальных фестивалей и конкурсов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика