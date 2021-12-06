При пожаре в Новгородской колонии погиб один заключенный

Следственный комитет в Новгородской области выясняет обстоятельства гибели мужчины в колонии, где произошло возгорание. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новгородской области Анастасия Садриева.

«6 декабря 2021 года в одном из помещений исправительной колонии №4 в Новгородской области произошло возгорание. При тушении пожара в одной из камер обнаружено тело мужчины 1994 года рождения», - сказала Садриева.

Она отметила, что еще четверо заключенных госпитализированы в больницу. На данный момент следователи СК проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.