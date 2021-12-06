«Адмирал Григорович» нанес артиллерийский удар на учениях с Египтом в Средиземном море

В Средиземном море началась активная фаза масштабных российско-египетских маневров «Мост дружбы-2021». Нашу страну на учениях представляют новейшие боевые единицы - ракетный фрегат «Адмирал Григорович» и патрульный корабль «Дмитрий Рогачев».

Экипажи сразу приступили к огневым задачам. Удар по условным целям нанесла корабельная артиллерия. Одновременно учебно-боевые задачи выполнила наша палубная авиация. Вертолеты Ка-27 прошли над ордером кораблей на минимальной высоте - летчики Черноморского флота продемонстрировали мастерство пилотирования.

Впереди у российских и египетских моряков отработка спасения корабля, терпящего бедствие, досмотр подозрительных судов и пополнение запасов в море. Активная фаза «Моста дружбы» продлится три дня.

Головной корабль проекта 11 356 «Адмирал Григорович» развивает скорость до 30 узлов, имеет водоизмещение порядка 4 000 тонн, может находиться в автономном плавании до 30 суток. Главное оружие фрегата - ракетный комплекс «Калибр-НК», который способен поражать морские цели на расстоянии до 400 километров, а наземные - до 2 000 километров.

Защищает корабль от атаки с воздуха зенитно-ракетный комплекс «Штиль», а артиллерию представляет артустановка А-190 калибра 100 миллиметров, которая может обстреливать противника на расстоянии до 21 километра.

Материал подготовили Андрей Аркадьев, Игорь Крондо