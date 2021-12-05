Мощь, разрезающая корабли: кадры артиллерийской установки на корабле ФСБ в действии

Артиллерийская установка АК-306, установленная на военных кораблях и авиации, стоит на вооружении корабля береговой охраны пограничной службы ФСБ «Сокжой». На орудии установлено несколько стволов, калибр каждого - 30 мм, установка может выпускать до 1000 снарядов в минуту. Один залп из АК-306 способен разрезать корпус вражеского корабля.

На самом «Сокжое» данное орудие еще не применялось в боевых условиях, пограничникам ФСБ в Азовском море хватает их высокой скорости на воздушной каверне, чтобы догнать и остановить любое судно. Сама артиллерийская установка больше служит устрашающим фактором для нарушителей границы и браконьеров. Поэтому «Военная приемка» показала кадры стрельбы из АК-306 с борта военных кораблей и истребителя Су-30.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Корабли на воздушной каверне» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске зрители узнают об уникальных возможностях кораблей на воздушной каверне, поймут принципы ее работы, а также побывают на борту судна береговой охраны пограничной службы ФСБ.