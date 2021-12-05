Воздушная каверна под водой: ученые объяснили уникальную технологию ускорения кораблей

При испытательном заплыве модели судна на воздушной каверне «Дюгонь» программе «Военная приемка» удалось запечатлеть момент появления воздушной каверны - воздушного пузыря, который смягчает сопротивление воды о судно и позволяет увеличить скорость даже самых массивных кораблей. По словам инженера-конструктора отдела гидро- и аэродинамических исследований ЦКБ им. Алексеева Александра Панова, эта технология позволяет снизить сопротивление воды до 25%.

«В ходе испытаний мы считываем такие параметры, как гидродинамическое сопротивление, дифферент и всплытие модели. В модели стоит двигатель, который нагнетает воздух непосредственно в свод каверны. В начале движения этот пузырек небольшой. Но в процессе движения он растягивается и заполняет весь свод. Тем самым мы снимаем гидродинамическое сопротивление до 25%», - пояснил конструктор.

Ученые из исследовательского центра в области кораблестроения объяснили, что при кажущейся простоте технологии каверны, на самом деле это сложная технология. При строительстве подобных судов должна учитываться волновая картина, габариты корабля, под которые должна быть подстроена форма каверны на днище. Именно точный расчет еще при проектировании обеспечит даже тяжелым судам огромную скорость, заявил начальник сектора лаборатории Крыловского центра Андрей Сверчков.

«Это так кажется, что достаточно просто сделать какую-то нишу, ее заполнить воздухом и дальше все - поехали, снизили сопротивление. Но, чтобы понять сложность, достаточно представить волновую картину, которая формируется за транцем обычного глиссирующего катера. Когда катер начинает разгоняться, эта ниша становится все длиннее, увеличиваясь до тех пор, пока катер не достигнет своей максимальной скорости. На разных скоростях каверна будет себя вести совершенно по-разному, поэтому для каждого конкретного катера, для каждой конкретной скорости нужно подбирать свою геометрию вот этой ниши, которая будет формировать каверну», - объяснил ученый.