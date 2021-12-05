В стране и мире Видео с вооруженным автоматом подростком проверяет полиция Краснодара Майя Мусиенко Лицо молодого человека невозможно разглядеть из-за капюшона. © Фото: krd_tipich_ru, telegram Читайте нас на: Краснодарские полицейские проверяют опубликованное в Сети видео, на котором запечатлен подросток, идущий по улице города с автоматом на плече. «В настоящее время по данному факту организована проверка на основании выявленной в сети интернет информации», – сообщили в пресс-службе краснодарского УМВД РИА Новости. Ролик появился в городских пабликах в воскресенье. На нем видно, как парень в капюшоне идет с предметом похожим на автомат Калашникова. Из-за капюшона лица молодого человека не видно. Согласно сообщениям, видео сняли в районе улицы Красных партизан. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика