Путин заявил о недопустимости снижения объемов медпомощи россиянам

Медицинская помощь населению не должна снижаться на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Владимир Путин во время общения с лауреатами международной премии «Мы вместе» за столом с чаем.

«Очень важно, чтобы в этот пандемийный период, когда загрузка стационаров, врачей профильных является чрезмерной, чтобы все-таки не снижалась текущая помощь, особенно по линии специалистов», - сказал Путин.

Общаясь с волонтерами, глава государства интересовался их мнением о возможности изменить ситуацию в стране к лучшему. Путину также рассказали о работе волонтеров в «красных» зонах ковидных госпиталей.