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Путин заявил о недопустимости снижения объемов медпомощи россиянам

Ян Брацкий
22:52 05.12.2021
Лауреаты международной премии «Мы вместе» рассказали главе государства о работе волонтеров в ковидных госпиталях.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Медицинская помощь населению не должна снижаться на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Владимир Путин во время общения с лауреатами международной премии «Мы вместе» за столом с чаем.

«Очень важно, чтобы в этот пандемийный период, когда загрузка стационаров, врачей профильных является чрезмерной, чтобы все-таки не снижалась текущая помощь, особенно по линии специалистов», - сказал Путин.

Общаясь с волонтерами, глава государства интересовался их мнением о возможности изменить ситуацию в стране к лучшему. Путину также рассказали о работе волонтеров в «красных» зонах ковидных госпиталей.

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