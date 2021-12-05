Путин заявил о недопустимости снижения объемов медпомощи россиянам
Лауреаты международной премии «Мы вместе» рассказали главе государства о работе волонтеров в ковидных госпиталях.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ
Медицинская помощь населению не должна снижаться на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Владимир Путин во время общения с лауреатами международной премии «Мы вместе» за столом с чаем.
«Очень важно, чтобы в этот пандемийный период, когда загрузка стационаров, врачей профильных является чрезмерной, чтобы все-таки не снижалась текущая помощь, особенно по линии специалистов», - сказал Путин.
Общаясь с волонтерами, глава государства интересовался их мнением о возможности изменить ситуацию в стране к лучшему. Путину также рассказали о работе волонтеров в «красных» зонах ковидных госпиталей.