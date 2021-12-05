Экс-баскетболист «Нижнего Новгорода» Стеван Еловац умер в возрасте 32 лет

Экс-баскетболист клуба «Нижний Новгород» и сборной Сербии Стеван Еловац, который последнее время выступал за греческий АЕК, скончался в Белграде в возрасте 32 лет. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Афин.

Причиной смерти спортсмена, как утверждается, стали последствия обширного инсульта, который он перенес 14 ноября этого года во время тренировки. Еловац упал в обморок во время занятий по индивидуальной программе. Спортсмен пропустил две недели из-за травмы голеностопного сустава. Игрока доставили в больницу и поместили в реанимацию.

Стеван Еловац выступал за «Нижний Новгород» в сезоне-2017/18 и признавался самым ценным игроком месяца в Единой лиге ВТБ в мае 2018 года. Спортсмен входил в расширенный состав сборной Сербии на чемпионат мира 2019 года.