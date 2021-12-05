Один сирийский военнослужащий погиб, двое получили ранения после обстрелов террористов

Сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела террористами позиций правительственных сил в провинции Алеппо. Еще один боец получил ранения. Другой инцидент произошел в провинции Идлиб, где при схожих обстоятельствах был ранен еще один солдат сирийской армии. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить на брифинге.

Всего за прошедшие сутки, отметил он, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций запрещенной в России террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. Два обстрела в провинции Алеппо и по одному в Идлибе и Хаме.

Российские военнослужащие продолжают работу, направленную на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Всего с начала процесса урегулирования, российским ЦПВС проведена 3031 гуманитарная акция. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,3 тысяч тонн.

В течение суток на участке трассы М-4 между городами Телль-Тамр и Айн-Иса в провинции Хасеке российские военные полицейские обеспечили перемещение мирных жителей и 85 единиц транспорта.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов