Поезда метро на оранжевой ветке в Москве простояли без движения час из-за выходки пассажира

Один из пассажиров московского метро спрыгнул с платформы и ушел в тоннель. Инцидент произошел в воскресенье, 5 декабря, на станции «Профсоюзная». По сообщению столичного департамента транспорта, неизвестный ушел в сторону «Академической». Из-за этой «прогулки» пришлось на целый час остановить движение поездов на Калужско-Рижской линии.

Все это время пассажиры провели внутри тоннеля, так как машинист остановился на перегоне между станций, после получения информации о человеке на путях. Из-за вынужденного простоя в вагонах погас свет, сообщил Дептранс столицы на своем канале в Telegram.

Любителя бродить по темным тоннелям задержали полицейские. До этого им пришлось побегать за нарушителем общественного порядка. Мужчина забрался на крышу одного из вагонов и отказывался спускаться.

О мотивах задержанного, состоянии его здоровья и последствиях простоя поездов, пока не сообщается. Известно, что его ожидает крупный штраф.