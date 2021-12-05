Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Поезда метро на оранжевой ветке в Москве простояли без движения час из-за выходки пассажира

Ян Брацкий
21:22 05.12.2021
Неизвестный спрыгнул с платформы и убежал в тоннель, откуда его пришлось выводить сотрудникам полиции.
Поезда метро на оранжевой ветке в Москве простояли без движения час из-за выходки пассажира
© Фото: Moscow-live, flickr
Читайте нас на:

Один из пассажиров московского метро спрыгнул с платформы и ушел в тоннель. Инцидент произошел в воскресенье, 5 декабря, на станции «Профсоюзная». По сообщению столичного департамента транспорта, неизвестный ушел в сторону «Академической». Из-за этой «прогулки» пришлось на целый час остановить движение поездов на Калужско-Рижской линии.

Все это время пассажиры провели внутри тоннеля, так как машинист остановился на перегоне между станций, после получения информации о человеке на путях. Из-за вынужденного простоя в вагонах погас свет, сообщил Дептранс столицы на своем канале в Telegram.

Любителя бродить по темным тоннелям задержали полицейские. До этого им пришлось побегать за нарушителем общественного порядка. Мужчина забрался на крышу одного из вагонов и отказывался спускаться.

О мотивах задержанного, состоянии его здоровья и последствиях простоя поездов, пока не сообщается. Известно, что его ожидает крупный штраф.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.