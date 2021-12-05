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Шойгу прибыл с официальным визитом в Индию

20:21 05.12.2021
Глава российского военного ведомства примет участие в 20-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.
Шойгу прибыл с официальным визитом в Индию
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Нью-Дели, где примет участие во встрече «2+2» глав военных ведомств и министров иностранных дел России и Индии и в заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщили журналистам в российском оборонном ведомстве.

«Министр обороны России прибыл в Нью-Дели, где 6 декабря пройдут консультации глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Индии в формате "2+2". Также глава российского военного ведомства примет участие в 20-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству», - сказали в министерстве.

По информации военного ведомства, кроме того, министр обороны РФ встретится с главой оборонного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов

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