Шойгу прибыл с официальным визитом в Индию

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Нью-Дели, где примет участие во встрече «2+2» глав военных ведомств и министров иностранных дел России и Индии и в заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщили журналистам в российском оборонном ведомстве.

«Министр обороны России прибыл в Нью-Дели, где 6 декабря пройдут консультации глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Индии в формате "2+2". Также глава российского военного ведомства примет участие в 20-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству», - сказали в министерстве.

По информации военного ведомства, кроме того, министр обороны РФ встретится с главой оборонного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов