Девять автомобилей столкнулись на подъезде к Москве

Крупное ДТП с участием девяти автомобилей произошло на Симферопольском шоссе на подъезде к Москве. Об инциденте сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Ранее сообщалось об аварии с участием трех автомобилей. Отмечалось, что при перестроении с одной полосы движения на другую грузовик задел две легковушки.

«По уточненным данным, в ДТП участвовали один грузовой и восемь легковых автомобилей», - приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.

В результате ДТП два человека были вынуждены обратиться за помощью медиков. Об их состоянии ничего не сообщается, как и о других возможных пострадавших. В причинах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.