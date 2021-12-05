В Туве под завалами здания оказались двое рабочих

Двое рабочих оказались под завалами во время работ по демонтажу неэксплуатируемого здания горно-обогатительного комбината (ГОК). Инцидент произошел в Ак-Довураке в Туве, сообщили в республиканском главке МЧС.

«В 16:17 (14:17 мск) поступило сообщение о том, что при демонтаже неэксплуатируемого здания горно-обогатительного комбината "Туваасбест" города Ак-Довурака произошло обрушение конструкций, в результате чего под завалами оказались двое рабочих. Спасателями 4-й пожарно-спасательной части из-под завалов извлечен один человек», - говорится в сообщении ведомства.

В аварийно-спасательных работах на месте происшествия заняты 19 человек личного состава и шесть единиц специальной техники. К месту происшествия выдвинулись дополнительные силы МЧС из Кызыла.