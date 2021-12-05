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В Румынии установлены первые два случая заражения штаммом COVID-19 «омикрон»

Майя Мусиенко
01:51 05.12.2021
Новый вариант коронавируса обнаружен у граждан, приехавших из Южной Африки в Бухарест.
В Румынии установлены первые два случая заражения штаммом COVID-19 «омикрон»
© Фото: Xinhua globallookpress
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В Румынии зафиксированы и подтверждены два первых случая инфицирования новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщил Минздрав страны.

«Национальный институт общественного здоровья получил результаты первых исследований, которые подтвердили заражение штаммом «омикрон» двух пассажиров, приехавших из Южной Африки в Бухарест 30 ноября», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Сообщается, что новым вариантом COVID-19 заразились 48-летняя жительница уезда Брашов и 59-летний мужчина из уезда Васлуй. Оба пациента сейчас находятся на изоляции. У них отсутствуют ярко выраженные симптомы инфекции.

Также в настоящий момент в Минздраве ожидают результатов анализов еще одного человека, недавно прибывшего в Румынию.

Ранее британские ученые рассказали, что пандемия COVID-19 может потребовать «активных мер управления», в частности, вакцинации и эпиднадзора, на протяжении пяти лет.

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