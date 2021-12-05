Врач не исключила развитие рака и гастрита из-за употребления очень горячих напитков зимой

Употребление слишком горячих напитков в зимний период может быть опасно для здоровья. Об этом предупредила терапевт Лариса Алексеева.

В первую очередь, это касается желудочно-кишечного тракта. По словам врача, горячая жидкость может нанести вред пищеводу, слизистой ротовой полости и языку.

«Очень горячая вода может вызывать различные болезни ЖКТ, которые могут привести к онкологическим заболеваниям, эрозиям, гастритам и язвам», - сказала специалист в беседе с RT.

Она посоветовала употреблять напитки умеренной температуры. Также, как сказала стоматолог Мария Балакирева, горячая жидкость может повредить зубную эмаль. А диетолог Асият Хачирова отметила, что, например, горячий чай повышает давление и вызывает тревожность.