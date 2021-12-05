В Польше задержали российский сухогруз
Как утверждается, в настоящий момент продолжается проверка судна.
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Российский сухогруз «Руслана» задержали в Польше. Об этом говорится в сообщении специализированного сайта «Морской портал».
«Российской судно "Руслана" находилось на волосок от захода на мель у берегов Собешевского острова. Потребовалось вмешательство среди прочих Пограничной стражи. Судно было задержано», - сообщается на портале.
Как было отмечено, в настоящий момент продолжается проверка судна.
По данным польских СМИ, инцидент произошел в Гданьском заливе. Как утверждается, морские службы остановили российское торговое судно, после чего оказалось, что его капитан и два других члена экипажа якобы находились в состоянии алкогольного опьянения.