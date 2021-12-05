Корабль ФСБ обошел ведущего «Военной приемки» в гонке при помощи каверны

Гонку кораблей в Черном море решила провести съемочная группа программы «Военная приемка». Ее участниками стали два легких скоростных катера: один из них рыбацко-браконьерский, второй - пограничный. Роль третьего гонщика на себя взял корабль на воздушной каверне «Сокжой», принадлежащий береговой охране пограничной службы ФСБ.

Несмотря на гораздо больший по сравнению с остальными участниками соревнований размер, «Сокжой» успешно обогнал оба скоростных катера. Затем пограничники ФСБ приняли участие в «преследовании» лодки с браконьерами, в роли одного из которых выступил ведущий «Военной приемки». Погоня продолжалась буквально несколько минут, по истечению которых корабль береговой охраны обогнал и перегородил путь уплывающим рыбакам.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Корабли на воздушной каверне» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске зрители узнают об уникальных возможностях кораблей на воздушной каверне, поймут принципы ее работы, а также побывают на борту судна береговой охраны пограничной службы ФСБ.