Немец спас самолет от крушения необычным способом

72-летний житель Германии посадил одномоторный самолет на мост, где столкнулся с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба полиции немецкого города Пирмазенс.

По данным правоохранителей, пилот, находясь в небе, почувствовал, что самолет находится в аварийном состоянии, поэтому решил совершить срочную посадку на участок автобана высотой около ста метров.

На мосту воздушное судно столкнулось с грузовиком. Пилот получил легкие травмы, а водитель отделался испугом. Согласно сообщению полиции в Twitter, в настоящий момент движение на трассе полностью восстановлено.