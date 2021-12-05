Немец спас самолет от крушения необычным способом
В ходе инцидента мужчина получил легкие травмы.
© Фото: Polizei_PS twitter
72-летний житель Германии посадил одномоторный самолет на мост, где столкнулся с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба полиции немецкого города Пирмазенс.
По данным правоохранителей, пилот, находясь в небе, почувствовал, что самолет находится в аварийном состоянии, поэтому решил совершить срочную посадку на участок автобана высотой около ста метров.
На мосту воздушное судно столкнулось с грузовиком. Пилот получил легкие травмы, а водитель отделался испугом. Согласно сообщению полиции в Twitter, в настоящий момент движение на трассе полностью восстановлено.