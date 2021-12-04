В Крыму заявили о «преступной» политике Зеленского

Председатель Государственного совета республики Крым Владимир Константинов в беседе с РИА Новости заявил, что деятельность украинского президента Владимира Зеленского скатывается к определению «преступная».

«Вся деятельность Зеленского постепенно скатывается к определению "преступная". Видимо, ввиду своего невысокого политического образования он стал на путь, который неизбежно приведет его на скамью подсудимых. Настанет такой момент, это вопрос времени», - заявил парламентарий.

Кроме того, Константинов утверждает, что президента Украины втягивают в провокации на территории Донбасса. Своими действиями, по мнению парламентария, Зеленский наносит огромный ущерб украинцам.

«У Зеленского нет глубины понимания проблемы, вообще нет понимания, что такое украинская политика, как общаться с людьми», - добавил Константинов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Зеленского о том, что возвращение Крыма - это цель и философия Украины, в Кремле расценивают как прямую угрозу в адрес России.

Напомним, что в 2014 республика стала регионом РФ после проведенного там в марте референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.