Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Крыму заявили о «преступной» политике Зеленского

Анна Назайкина
09:25 04.12.2021
Президента Украины втягивают в провокации в Донбассе, считает Владимир Константинов.
В Крыму заявили о «преступной» политике Зеленского
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Председатель Государственного совета республики Крым Владимир Константинов в беседе с РИА Новости заявил, что деятельность украинского президента Владимира Зеленского скатывается к определению «преступная».

«Вся деятельность Зеленского постепенно скатывается к определению "преступная". Видимо, ввиду своего невысокого политического образования он стал на путь, который неизбежно приведет его на скамью подсудимых. Настанет такой момент, это вопрос времени», - заявил парламентарий.

Кроме того, Константинов утверждает, что президента Украины втягивают в провокации на территории Донбасса. Своими действиями, по мнению парламентария, Зеленский наносит огромный ущерб украинцам.

«У Зеленского нет глубины понимания проблемы, вообще нет понимания, что такое украинская политика, как общаться с людьми», - добавил Константинов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Зеленского о том, что возвращение Крыма - это цель и философия Украины, в Кремле расценивают как прямую угрозу в адрес России.

Напомним, что в 2014 республика стала регионом РФ после проведенного там в марте референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.