Сотрудники МЧС начали патрулировать замерзшие водоемы

По всей России спасатели вышли на тонкий лед водоемов, чтобы минимизировать количество возможных ЧП. Практически повсеместно с рек и озер приходится выпроваживать рыбаков, которые, пренебрегая опасностью, отправляются на зимнюю рыбалку.

Только за последние дни сотрудники МЧС спасли более 20 человек. Рыбакам объясняют, что безопасная толщина льда для одного человека - 7 сантиметров. Там, где она меньше, устанавливают предупреждающие таблички.

Профилактические беседы проводят и с детьми в школах. Им рассказывают, что у болотистых берегов, под мостами, и там, где растет камыш, лед особенно тонок: стоит только ступить - он ломается.