Врач предупредила о смертельной опасности передозировки витамина А Иван Линдеманн Эксперт рассказала о возможных негативных последствиях избытка других витаминов. © Фото: pixabay Витамин А является важным антиоксидантом и противодействует развитию онкологических заболеваний. Однако избыток этого витамина может быть опасен. По словам врача Елены Соломатиной, переизбыток упомянутого витамина может вызвать противоположный эффект и привести к развитию онкологии. Поэтом важно не допустить передозировки витамина А. Кроме того, эксперт рассказала о возможных негативных последствиях избытка других витаминов. Так, передозировка витамина D может привести к проблемам с печенью, вызвать тошноту, головокружение и «мушки» перед глазами. Слишком большое количество синтетического витамина C способно спровоцировать появление камней в почках. «Переизбыток витамина E даже способен привести к выкидышу», — предупредила врач в беседе с «Вечерней Москвой». Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что суточная дозировка витамина C для здорового и больного человека может отличаться в десятки раз. Выбирать дозировку необходимо, исходя из заболевания и согласно рекомендациям врача. Здоровому человеку в сутки обычно достаточно 90 миллиграммов витамина C.