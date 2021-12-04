В стране и мире Ситуация в Сирии Связь культур и поколений: в Дамаске ремонтируют старое здание Русского дома Как ожидается, объект будет сдан в октябре 2022 года, после чего Центр распахнет двери всем желающим. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Построенное в прошлом веке в Дамаске советское здание, работающее с 1975 года, никогда серьезно не ремонтировалось. На время войны в Сирии его работа была приостановлена. Когда руководство страны в марте 2020 года возобновило проведение культурных и общественных мероприятий, стало ясно, что дом нуждается в серьезном ремонте. Делать капитальный ремонт в Сирии в настоящее время напросто из-за экономических санкций. Особенно сложно с некоторыми дефицитными строительными материалами. Часть из них приходится везти из России. Тем не менее, в Русском доме продолжается обучение сирийских детей русскому языку и танцам. На кровельные работы сейчас акцент, ведь близок сезон дождей и надо управится до его начала. Российский центр науки и культуры в Дамаске готовится к полному обновлению. Но некоторые черты в облике сохранит. Например те, в которых без труда угадываются зубцы кремлевских стен. Они здесь были раньше, и в проекте нового фасада их, конечно, же оставили, ведь это - буквально визитная карточка Центра. «Начиная с 1975-го года здесь проходили концерты, общественные мероприятия, кинопоказы, детские спектакли. Мы тут, возобновив работу центра в марте 2020 года, мы тут уже провели несколько спектаклей, конференций переводчиков, конференций соотечественников и так далее», - говорит директор Русского дома в Дамаске Николай Сухов. После того, как здание возобновило свою работу, стало ясно, что оно нуждается в ремонте: коммуникации пришли в негодность, сломались водопровод, электропроводка и так далее. На период ремонта все культурные мероприятия перенесли в российское консульство в другом районе Дамаска. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» «Тамам» в переводе с арабского - это «хорошо». Ольга довольна своими ученицами. Их мамы, судя по улыбкам, тоже. Уроки пока идут в полуподвальном помещении. Там тесновато, но важно было не прекращать занятия. «У нас сейчас много говорят вообще о России, о русской культуре. И когда я узнала, что есть центр, куда можно привести детей и позаниматься танцами, очень обрадовалась. У меня двойня, вот они обе, мои дочери, здесь», - говорит Эва Жаммаз. Эва очарована русским балетом. Говорит: кто знает, а может ее дочери еще займутся им прямо в России? Центр был создан именно для культурного обмена. Учеба, творчество и, конечно, язык. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Грамматика русского дается нелегко. Но взрослая группа в обучении продвигается. Почти все эти люди хотят поехать Россию: кто-то учиться, кто-то работать или налаживать бизнес. И, конечно, ждут открытия обновленного Центра науки и культуры, ведь там будет гораздо просторнее и комфортнее. И если с материалом в Сирии сейчас непросто, то с кадрами проблем нет. А языковой барьер помогает преодолеть Мустафа Аль-Хамуи - выпускник советского инженерного ВУЗа. «Я не забыл русский язык, занимаюсь языком почти всегда. Поэтому я пришел сюда работать, я уважаю ваш народ, ваши традиции, вы очень нравитесь мне как народ. И поэтому я пришел здесь работать», - говорит инженер Мустафа Аль-Хамуи. Заказчиком работ является «Россотрудничество». Главное требование - дисциплина и качество. На объекте разместили систему видеонаблюдения и за ходом работ можно наблюдать через интернет. Больше контроля - больше толка. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Как ожидается, объект будет сдан в октябре 2022 года, после чего Центр распахнет двери всем желающим. Материал подготовили: Игорь Лапик, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика