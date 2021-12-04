Связь культур и поколений: в Дамаске ремонтируют старое здание Русского дома

Построенное в прошлом веке в Дамаске советское здание, работающее с 1975 года, никогда серьезно не ремонтировалось. На время войны в Сирии его работа была приостановлена. Когда руководство страны в марте 2020 года возобновило проведение культурных и общественных мероприятий, стало ясно, что дом нуждается в серьезном ремонте.
Делать капитальный ремонт в Сирии в настоящее время напросто из-за экономических санкций. Особенно сложно с некоторыми дефицитными строительными материалами. Часть из них приходится везти из России. Тем не менее, в Русском доме продолжается обучение сирийских детей русскому языку и танцам.
На кровельные работы сейчас акцент, ведь близок сезон дождей и надо управится до его начала. Российский центр науки и культуры в Дамаске готовится к полному обновлению. Но некоторые черты в облике сохранит. Например те, в которых без труда угадываются зубцы кремлевских стен. Они здесь были раньше, и в проекте нового фасада их, конечно, же оставили, ведь это - буквально визитная карточка Центра.
«Начиная с 1975-го года здесь проходили концерты, общественные мероприятия, кинопоказы, детские спектакли. Мы тут, возобновив работу центра в марте 2020 года, мы тут уже провели несколько спектаклей, конференций переводчиков, конференций соотечественников и так далее», - говорит директор Русского дома в Дамаске Николай Сухов.
После того, как здание возобновило свою работу, стало ясно, что оно нуждается в ремонте: коммуникации пришли в негодность, сломались водопровод, электропроводка и так далее. На период ремонта все культурные мероприятия перенесли в российское консульство в другом районе Дамаска.
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