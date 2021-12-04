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Связь культур и поколений: в Дамаске ремонтируют старое здание Русского дома

05:00 04.12.2021
Как ожидается, объект будет сдан в октябре 2022 года, после чего Центр распахнет двери всем желающим.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Построенное в прошлом веке в Дамаске советское здание, работающее с 1975 года, никогда серьезно не ремонтировалось. На время войны в Сирии его работа была приостановлена. Когда руководство страны в марте 2020 года возобновило проведение культурных и общественных мероприятий, стало ясно, что дом нуждается в серьезном ремонте.

Делать капитальный ремонт в Сирии в настоящее время напросто из-за экономических санкций. Особенно сложно с некоторыми дефицитными строительными материалами. Часть из них приходится везти из России. Тем не менее, в Русском доме продолжается обучение сирийских детей русскому языку и танцам.

На кровельные работы сейчас акцент, ведь близок сезон дождей и надо управится до его начала. Российский центр науки и культуры в Дамаске готовится к полному обновлению. Но некоторые черты в облике сохранит. Например те, в которых без труда угадываются зубцы кремлевских стен. Они здесь были раньше, и в проекте нового фасада их, конечно, же оставили, ведь это - буквально визитная карточка Центра.

«Начиная с 1975-го года здесь проходили концерты, общественные мероприятия, кинопоказы, детские спектакли. Мы тут, возобновив работу центра в марте 2020 года, мы тут уже провели несколько спектаклей, конференций переводчиков, конференций соотечественников и так далее», - говорит директор Русского дома в Дамаске Николай Сухов.

После того, как здание возобновило свою работу, стало ясно, что оно нуждается в ремонте: коммуникации пришли в негодность, сломались водопровод, электропроводка и так далее. На период ремонта все культурные мероприятия перенесли в российское консульство в другом районе Дамаска.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Тамам» в переводе с арабского - это «хорошо». Ольга довольна своими ученицами. Их мамы, судя по улыбкам,  тоже. Уроки пока идут в полуподвальном помещении. Там тесновато, но важно было не прекращать занятия.

«У нас сейчас много говорят вообще о России, о русской культуре. И когда я узнала, что есть центр, куда можно привести детей и позаниматься танцами, очень обрадовалась. У меня двойня, вот они обе, мои дочери, здесь», - говорит Эва Жаммаз.

Эва очарована русским балетом. Говорит: кто знает, а может ее дочери еще займутся им прямо в России? Центр был создан именно для культурного обмена. Учеба, творчество и, конечно, язык.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Грамматика русского дается нелегко. Но взрослая группа в обучении продвигается. Почти все эти люди хотят поехать Россию: кто-то учиться, кто-то работать или налаживать бизнес. И, конечно, ждут открытия обновленного Центра науки и культуры, ведь там будет гораздо просторнее и комфортнее.

И если  с материалом в Сирии сейчас непросто, то с кадрами проблем нет. А языковой барьер помогает преодолеть Мустафа  Аль-Хамуи - выпускник советского инженерного ВУЗа.

«Я не забыл русский язык, занимаюсь языком почти всегда. Поэтому я пришел сюда работать, я уважаю ваш народ, ваши традиции, вы очень нравитесь мне как народ. И поэтому я пришел здесь работать», - говорит инженер Мустафа Аль-Хамуи.

Заказчиком работ является «Россотрудничество». Главное требование - дисциплина и качество. На объекте разместили систему видеонаблюдения и за ходом работ можно наблюдать через интернет. Больше контроля - больше толка.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Как ожидается, объект будет сдан в октябре 2022 года, после чего Центр распахнет двери всем желающим.

Материал подготовили: Игорь Лапик, Николай Баранов 

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