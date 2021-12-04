Прокуратура начала проверку после горного удара на уральской шахте

Прокуратура начала проверку после горного удара на шахте «Черемуховская-Глубокая». Сотрудники ведомства проконтролируют соблюдение правил безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда.

В пресс-службе Генпрокуратуры России сообщили, что все работники шахты были выведены, а их сменщики не допущены до работ.

Горный удар произошел 3 декабря в 00:45 по московскому времени. Как рассказали в МЧС, данных о пострадавших не поступало, спасатели к работе на месте инцидента не привлекались.

По правилам безопасности после горного удара исследуется состояние объекта. Для этого была создана специальная комиссия.