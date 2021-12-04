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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Тюменью

Анна Назайкина
11:32 04.12.2021
В результате происшествия никто не пострадал.
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Тюменью
© Фото: СК РФ
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Вертолет Ми-8, направлявшийся в Омск, совершил посадку под Тюменью после срабатывания датчика. Об этом сообщается на сайте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«По предварительной информации около около 8.00 (по мск) 04.12.2021 из-за срабатывания датчика - стружка левого двигателя вертолет МИ-8 рейс UTH 0511 Тюмень (Плеханово) - Омск, произвел посадку в районе поселка Голымшаново», - говорится в сообщении.

Как уточняется, на борту вертолета находилось три человек, в результате авиационного происшествия никто не пострадал.

В настоящий момент следователи начали проверку, устанавливается полная картина произошедшего.

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