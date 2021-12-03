Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Полковник ВВС США оценил эффективность российской ракеты Р-37

Анна Назайкина
08:45 03.12.2021
По словам Марка Ганцингера, эта российская ракета способна уничтожать дорогостоящие американские бортовые средства.
Полковник ВВС США оценил эффективность российской ракеты Р-37
© Фото: Wikimedia, Vitaly V. Kuzmin
Читайте нас на:

На сегодняшний день интегрированные системы противовоздушной обороны, кроме зенитных ракетных комплексов, имеют истребители, которые снабжены радарами с активной антенной решеткой, инфракрасными датчиками и ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности. Об этом пишет директор программы по концепциям будущего и оценкам военного потенциала Института аэрокосмических исследований Митчелла, полковник американских Военно-воздушных сил в отставке Марк Ганцингер.

«Некоторые из этих ракет, например российская Р-37 и китайская PL-XX, предназначены для уничтожения дорогостоящих американских бортовых средств, таких как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, воздушные танкеры и бомбардировщики», — говорится в опубликованном программном документе.

Ранее полковник ВВС США отметил эффективность российских комплексов «Тор», «Тунгуска», «Панцирь», а также основанных на них китайских систем против низколетящих самолетов-мишеней, крылатых ракет, противорадиолокационных ракет и бомб.

Ранее обозреватель журнала The National Interest Дэйв Маджумар утверждал, что российские ракеты класса «воздух-воздух», а также истребители пятого поколения, которые способны их нести, представляют собой угрозу для военной инфраструктуры ВВС США на территории европейского и тихоокеанского региона.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:03 Вопросы истории
Видео
Уникальные операции и отвлекающие маневры: в чем состоял секретный план Жукова по обороне Москвы
07:17 В стране и мире
Видео
Девять дней после трагедии на «Листвяжной»: в Кузбассе проходят траурные мероприятия
06:21 В стране и мире
Глава МИД Норвегии выступила против передвижений союзников по НАТО у границ РФ
05:12 В стране и мире
В РФПИ назвали причину задержки одобрения ВОЗ вакцины «Спутник V»
04:25 ОПК
Роскосмос намерен превратить ступень космической ракеты в многоразовый дрон
Популярное
Полковник ВВС США оценил эффективность российской ракеты Р-37
Болдуин дал первое интервью после убийства на съемочной площадке
Эксперт перечислил признаки качественной колбасы
Полковник ВВС США признал эффективность российских систем ПВО
СМИ раскрыли новые подробности состояния певицы Хлебниковой
Видео
Загадочная вспышка в небе над Альметьевском попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.