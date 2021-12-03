Полковник ВВС США оценил эффективность российской ракеты Р-37

На сегодняшний день интегрированные системы противовоздушной обороны, кроме зенитных ракетных комплексов, имеют истребители, которые снабжены радарами с активной антенной решеткой, инфракрасными датчиками и ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности. Об этом пишет директор программы по концепциям будущего и оценкам военного потенциала Института аэрокосмических исследований Митчелла, полковник американских Военно-воздушных сил в отставке Марк Ганцингер.

«Некоторые из этих ракет, например российская Р-37 и китайская PL-XX, предназначены для уничтожения дорогостоящих американских бортовых средств, таких как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, воздушные танкеры и бомбардировщики», — говорится в опубликованном программном документе.

Ранее полковник ВВС США отметил эффективность российских комплексов «Тор», «Тунгуска», «Панцирь», а также основанных на них китайских систем против низколетящих самолетов-мишеней, крылатых ракет, противорадиолокационных ракет и бомб.

Ранее обозреватель журнала The National Interest Дэйв Маджумар утверждал, что российские ракеты класса «воздух-воздух», а также истребители пятого поколения, которые способны их нести, представляют собой угрозу для военной инфраструктуры ВВС США на территории европейского и тихоокеанского региона.