Суперлегкая и теплая: инновационную полярную экипировку представили на форуме в Петербурге

Бескрайние перспективы Севера обсуждают на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который проходит в Санкт- Петербурге. Освоение региона обеспечит устойчивое развитие экономики нашей страны. Главная задача - представить самые передовые технологии, которые позволят людям налегке покорять край света.

Полярнику №1 Артуру Чилингарову куда привычнее путешествовать на собачьей упряжке или снегоходе. Но на Петербургский арктический форум на них не пускают, вот и пришлось приехать на электрокаре. Знаменитый исследователь, которому удалось установить флаг России в точке полюса на дне Северного Ледовитого океана, уверен, что без развития Арктики никуда.

«Я ярый сторонник того, чтобы Россия прирастала Арктикой. Это очень важный момент, связанный с тем, чтобы мы изучали вопросы, связанные с изучением и освоением Крайнего Севера», - заявил он.

Россия намерена добиваться того, чтобы границы страны были расширены за счет включения подводных пространств арктического шельфа, в недрах которых - огромные запасы полезных ископаемых. Для этого ведется активная совместная работа ученых и военных моряков. Ее результаты озвучили на пленарном заседании форума: определены точные координаты внешних границ шельфа, уточнены береговые линии, скорректированы навигационные карты, попутно удалось открыть несколько десятков географических объектов.

«Изучение идет сложно, надо находить, где там твердая земля подо льдами, описать все острова. И таких островков открыли 40 за последние 3-4 года. Эпоха великих географических открытий закончена, но она продолжается», - отметил заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов.

В Арктике - 1/5 часть всех мировых запасов нефти, огромные залежи газа. Освоение региона обеспечит устойчивое развитие экономики нашей страны, поэтому одна из задач форума - представить самые передовые технологии, которые позволят людям комфортно работать в суровом Заполярье.

На стенде Минпромторга представлена инновационная продукция российской легкой промышленности: одежда, в которой нельзя замерзнуть даже в экстремальные -110 градусов.

«Здесь экспедиционная одежда - одежда для тех, кто будет работать на льду в течение долгого времени. Это целый комплекс не только верхней одежды, но и всех тех слоев, каждый из которых решает свою задачу», - объяснила гендиректор компании STAYER Татьяна Иванова.

В такой одежде можно спокойно работать при 100%-ой влажности и температуре за -50 под пронизывающим ветром. Обеспечивает это российское ноу-хау мирового уровня, благодаря которому куртки и комбинезоны стали легче и теплее.

«В рамках этого проекта была разработана технология новых запатентованных вариантов утеплителя - несвязанного, двухкомпозиционного утеплителя, который используется в этих моделях», - рассказала представитель компании ​ BASK Александра Дорожкина.

Всю полярную экипировку сначала тестируют в лабораториях. В особой криокамере долго ходит одетый робот-манекен. Ведь Арктика не прощает ошибок - от каждого шва, выбора ткани и даже расположения карманов зависит жизнь человека. Надежность инновационной российской экипировки подтверждена на практике: в таких комплектах служат военнослужащие базы «Арктический трилистник» на архипелаге Земля Франца-Иосифа.​

«Этот комплект состоит из 13 различных предметов одежды и представляет собой 4 слоя, которые можно комбинировать в зависимости от активности и условий, чтоб было комфортно человеку», - отметила начальник отдела развития компании «Фарадей» Ольга Андрианова.

Российские компании комплексно подходят к разработке одежды и снаряжения для решения конкретных задач в Арктике. Они способны предложить высокотехнологичную продукцию, сокращая долю импорта. Помимо инновационной одежды, на Международном арктическом форуме представили и уникальную технику: многофункциональную амфибию и гигантский снегоболотоход весом в 40 тонн. С такими помощниками не страшны самые сложные и далекие экспедиции.