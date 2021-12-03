В стране и мире Банк России отозвал лицензию у «АСКО-Страхование» Иван Линдеманн По данным регулятора, страховая компания нарушала минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств. © Фото: acko_official, Instagram Читайте нас на: Банк России отозвал лицензию у ПАО «АСКО-Страхование». Об этом говорится в приказе, подписанном первым заместителем председателя ЦБ Сергеем Швецовым. По данным регулятора, страховая компания нарушала минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств. В организацию назначена временная администрация. Ее функции будет исполнять Агентство по страхованию вкладов. Компания «АСКО-Страхование» была основана в 1990 году в Челябинске. В 2017 году она вышла на Московскую биржу. В настоящее время «АСКО-Страхование» работает в 35 регионах страны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика