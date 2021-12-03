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Банк России отозвал лицензию у «АСКО-Страхование»

Иван Линдеманн
08:02 03.12.2021
По данным регулятора, страховая компания нарушала минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств.
Банк России отозвал лицензию у «АСКО-Страхование»
© Фото: acko_official, Instagram
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Банк России отозвал лицензию у ПАО «АСКО-Страхование». Об этом говорится в приказе, подписанном первым заместителем председателя ЦБ Сергеем Швецовым.

По данным регулятора, страховая компания нарушала минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств.

В организацию назначена временная администрация. Ее функции будет исполнять Агентство по страхованию вкладов.

Компания «АСКО-Страхование» была основана в 1990 году в Челябинске. В 2017 году она вышла на Московскую биржу. В настоящее время «АСКО-Страхование» работает в 35 регионах страны.

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