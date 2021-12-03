В NASA рассказали, сколько времени займет затопление МКС

Выведение из строя МКС, а также ее последующее затопление может занять до трех лет в обычных условиях или до полугода в случае экстренной ситуации. Соответствующие расчеты были представлены в докладе генерального инспектора NASA.

«По оценкам NASA, это займет примерно три года на сведение станции с текущей рабочей орбиты; временные рамки сведения станции с орбиты снижаются до шести месяцев в случае возникновения чрезвычайной ситуации… Стратегия предполагает, что станция войдет в атмосферу на точной широте и долготе, чтобы обломки упали над необитаемым регионом, предпочтительно в южной части Тихого океана», – сообщает инспектор.

Предполагается, что станция будет плавно снижаться на протяжении нескольких лет. Однако точное время утилизации будет зависеть от атмосферных условий и солнечной активности, указано в докладе. Отмечается, что затопление станции потребует тесного сотрудничества NASA с Россией.

К тому же, окончательный спуск с орбиты будут производить из российского Центра управления полетами. Стоимость утилизации станции в докладе оценивается в миллиард долларов.

МКС собирались вывести из строя еще в 2015 году, однако срок ее службы был продлен до 2024 года.