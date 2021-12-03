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Мародерство и разбои: как всплеск насилия в США подстегнул спрос на оружие

Павел Кольцов
21:54 03.12.2021
В американских мегаполисах орудуют банды по 40-50 человек, которые грабят ювелирные салоны и продуктовые супермаркеты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сложная экономическая ситуация из-за пандемии коронавируса стала основной причиной небывалого всплеска преступности в США. Об этом заявили в Белом Доме. В последнее время в стране раздолье для самых различных банд - орудуют в магазинах и на улицах.

Банды налетчиков не гнушаются ничем. В Окленде атаковали магазин одежды, а в Сан-Хосе ограбили ювелирный салон. Разбив молотком витрины, преступники сгребли украшения и исчезли с добычей. В Оксфорде награбленное вывозят тележками, причем в присутствии охранников магазина. Последние оказывают вялое сопротивление. Оно просто бессмысленно, ведь преступников слишком много. Орудуют целыми бандами по 40 - 50 человек.

«Начиная с ноября появились сообщения об ограблениях по типу флешмоба в городах Чикаго, Нью-Йорк… Это организованная преступность», - заявил глава полиции Лос-Анджелеса Майкл Мур.

По мнению эксперта, мародерство и массовые погромы во многом связаны с кризисом местных властей. Подобные преступления часто расследуются спустя рукава, что побуждает новых злоумышленников действовать так же.

«В Америке проблема мародерства существовала всегда, хотя в последние годы она обострилась на фоне погромов БЛМ, мы видели в прошлом году, как это имело место во всех американских мегаполисах. Это связано с кризисом местной власти, местные прокуроры, настроенные очень прогрессивно, де-факто не хотят расследовать эти дела и эти преступления остаются безнаказанными. Это в целом кризис либерального права в мегаполисах», - считает политолог Малек Дудаков.  

Грабителей много и они хорошо вооружены. В этом году при исполнении служебных обязанностей погибли 58 полицейских. В администрации президента Джо Байдена всплеск насилия связывают с падением доходов из-за пандемии. А на вопрос журналистов, что с преступностью собирается делать президент, пресс-секретарь Белого дома отвечает не задумываясь.  

«Президент предложил дополнительное финансирование для увеличения и поддержки местных полицейских управлений», - ответила Дженнифер Псаки.

Но на деле штат полицейских только сокращается, а после активизации движения БЛМ - многие боятся применять силу. И от этого бездействия страдают не только сами стражи порядка, получить пулю может любой оказавшийся не в то время и не в том месте.

«На меня напали, я попал в больницу. Я стал свидетелем угона автомобиля на улице. Преступление сопровождалось перестрелкой. В четырех машинах отверстия от пуль, ну и мне досталось», - жалуется местный житель.

На фоне всплеска насилия рекорды бьют продажи оружия. На распродажах в «черную пятницу», когда весь мир скупал одежду и электронику, в США рос спрос на огнестрел. В этом году американцы уже купили более 18 миллионов винтовок и пистолетов. Пугающую статистику приводит ведущий телеканала Fox News.

«Посмотрите на Чикаго, посмотрите на Филадельфию - 506 смертей в городе братской любви. Сотни в Нью-Йорке, а в моем маленьком городке Кливленде - почти 200… Это ужасающе. Идет гражданская война гетто, нам надо это признать. Главная задача государства - это обеспечить безопасность граждан. И если чувства безопасности нет, то люди берут ситуацию в свои руки. Вот почему они покупают это оружие», - возмутился ведущий телеканала Херальдо Ривера.

Но вместо борьбы с преступностью в США ведут непримиримую войну с терминами. Слово «лутинг», которое используется для описания групповой кражи со взломом, теперь признано расистским. Термин стал популярным после урагана «Катрина» для обозначения действий темнокожих, которые все потеряли и крали товары первой необходимости из местных магазинов.

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