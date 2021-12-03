Бесценный «Щелкунчик»: как спекулянтам удается перепродавать билеты на спектакли за сотни тысяч рублей

Билеты на легендарный новогодний балет «Щелкунчик» в Большой театр раскупили за четыре дня. Даже несмотря на гигантские очереди и продажу строго по паспорту. В кассах - билетов нет, зато на сторонних сайтах перекупщики продают их в разы дороже. Стоимость превышает сто тысяч рублей. Не помогает даже сложная схема продажи через кассу. Спекулянты берут в оборот и другие театры.

«Щелкунчик» в Большом - такая же новогодняя традиция, как «Ирония судьбы» или «Оливье». Вот только он до сих пор остается недостижимой мечтой для тех, кто вот уже несколько лет подряд штурмует кассы. Часы и даже сутки томительного ожидания не гарантируют, что билет на балет попадет в руки именно вам.

Олеся Кожевникова рассказывает, уже в 20:00 - за день до официального открытия продаж - она была 566-ой в очереди. По сути, могла сразу же идти домой: билетов в сутки продают всего 500, но не отчаялась. И получила браслет, дающий право на утро отстоять еще одну очередь.

«Примерно в 01:00 я встала в хвост очереди, а в 02:03 я получила заветный браслет с номером 454, который давал мне право на следующий день приехать, обратиться в кассу и согласно этому номеру встать еще в одну очередь, чтобы получить уже билеты», - рассказала девушка.

«Щелкунчик» - удовольствие не из дешевых. Билеты на этот спектакль доходят до 15-ти тысяч рублей. У перекупщиков стоят в шесть раз дороже. И хотя билеты продают по паспорту, максимум по два в руки, искоренить спекуляцию - признает в интервью «Российской газете» директор Большого Владимир Урин - по-прежнему не получается.

«Перекупщики встают в очередь вдвоем и покупают два билета на себя и два - на те данные, которые заранее запросили у желающих купить билеты, и потом по пятьдесят тысяч продают эти билеты. Они, в основном, набирают студентов и часть от полученной суммы выплачивают им, но сами получают двойную, тройную выгоду от стоимости билета», - пояснил он.

Эксперты объясняют ситуацию слишком большой разницей между ценой билета в кассе и его рыночной стоимостью. Они предлагают ввести динамическое ценообразование - чем популярнее спектакль - тем выше стоимость.

«В авиакомпаниях это давно уже сделано. Учреждения культуры по этому пути не идут, потому что они считают, что билет должен быть доступным. Я с этим согласен, но если у тебя зал не вмещает всех желающих, то единственный способ - разыгрывать билеты в лотерею», - предложил бывший генеральный директор компании по продаже билетов Виталий Виноградов.

Потери от перекупщиков в Большом оценивают почти в миллион евро. И такие убытки несут самые популярные театры страны. У каждого из официальных сайтов есть множество двойников. На них билеты - в 2-3 раза дороже.

«Сегодня законного способа победить это явление не существует. Авторские права они не нарушают, билет оформляется на частное лицо и они его перепродают таким же частным лицам, вводя покупателей в заблуждение. Необходимо законодательно разрешить прокуратуре, по обращению театра блокировать подобные сайты до решения суда», - считает, директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

А пока зрителям остается уповать лишь на собственную расторопность и теплую одежду. На январские представления «Щелкунчика» билеты поступят в продажу уже завтра утром.