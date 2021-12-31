Лавров заявил, что США искусственно ограничивают выдачу виз россиянам для получения уступок

Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно поднимала вопрос о необходимости нормализации процесса выдачи виз. Об этом в беседе с РИА Новости заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В контактах с американцами на различных уровнях постоянно ставим вопрос о необходимости нормализации процесса выдачи виз. Однако на фоне деградации ситуации в двусторонних отношениях маловероятно, что Вашингтон пойдет на послабления в своей нынешней визовой политике», - сказал глава российского МИД.

Кроме того, по словам Лаврова, Вашингтон искусственно ограничивает выдачу неимиграционных виз гражданам России с целью «выторговать» для себя уступки со стороны Москвы.

«Сейчас американская сторона, ссылаясь на "нехватку персонала", искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз в Российской Федерации», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что с середины мая американским дипломатическим представительством в Москве было приостановлено предоставление всех неиммиграционных визовых услуг, связав это с решением российской стороны запретить найм местного и иностранного персонала.