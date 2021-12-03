В парке «Патриот» под Петербургом открыли памятник участникам Кронштадтского восстания

В военно-патриотическом парке «Патриот» под Санкт-Петербургом открыли памятник участникам Кронштадтского восстания, произошедшего в марте 1921 года. Об этом сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

«Открывая этот монумент, мы прежде всего думаем о том, чтобы никогда в истории нашей страны подобные события не повторились. Создавая будущее нашей страны, мы должны говорить правду о ее прошлом, без искажений и умолчания», - заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Также в церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и другие.

Закладной камень на месте памятника установили еще в марте этого года - на столетие Кронштадтского восстания. По словам губернатора Петербурга Беглова, памятник жертвам произошедших в Кронштадте событий - напоминание о Гражданской войне, расколовшей народ и стоившей России великих потерь.

Губернатор Петербурга отметил особую роль Кронштадта в сохранении исторической памяти России.

«В 2013 году здесь был возрожден Морской собор. Сегодня с Министерством обороны мы реализуем на острове два крупных проекта - "Остров фортов" и "Парк "Патриот"», - сказал он.

Участники Кронштадтского восстания были реабилитированы Указом президента Российской Федерации в 1994 году.