Россиянам рассказали, кто может прятаться в новогодней елке

На живых новогодних деревьях могут находиться такие мелкие насекомые, как клещи и клопы. Об этом в разговоре с «МК» предупредил дендролог Лев Яковлев.

«В подавляющем большинстве случаев опасности для здоровья мелкие насекомые, которые могут быть на елке или пихте, не представляют. Можно столкнуться с лесными клопами, паутинными клещами и еще несколькими видами насекомых, живущих в экосистеме хвойного леса», - сказал эксперт.

Яковлев объяснил, что они активизируются из-за того, что попадают в тепло. При этом обработать растения в питомнике так, чтобы насекомых на них исчезли, практически невозможно, так как для этого необходимо использовать очень сильные, опасные для окружающей среды химические составы.

Ранее аллерголог Дмитрий Якубов в беседе со «Звездой» оценил опасность живой ели для людей, страдающих от аллергии и астмы. По словам специалиста, это новогоднее дерево может вызывать обострение некоторых состояний.