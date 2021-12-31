В США после двух лет поисков раскрыли загадку исчезновения бойца ММА

В США обнаружили останки пропавшего в феврале 2020 года 25-летнего бойца ММА Дэвида Кенига. Об этом сообщает издание USAToday.

Останки и личные вещи Кенига нашел собиравший оленьи рога в лесу на юге штата Миссури мужчина. Полиция подтвердила, что они принадлежат спортсмену. Судмедэксперт не нашел никаких свидетельств, указывающих на насильственную смерть. Причина гибели молодого человека пока не выяснена.

Мать спортсмена Трейси уверена, что ее сына никто не убивал.

«Почему он оказался в беде и почему шел через густой лес... мы, скорее всего, никогда не узнаем», - написала она в Facebook.

В последний раз Кенига видели 8 февраля в придорожном мотеле в городе Брэнсоне в Миссури, недалеко от места обнаружения останков. После этого друзьям и родственникам бойца приходили от него сообщения с просьбами о помощи. Пропавшим без вести Кенига признали в марте того же года.