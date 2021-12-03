Гендиректор VK Борис Добродеев покидает свой пост

Генеральный директор интернет-холдинга VK Борис Добродеев покидает свой пост. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Борис Добродеев принял решение... покинуть компанию. Тем не менее он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора, это обеспечит плавную передачу дел», - говорится в сообщении.

Место Бориса Добродеева займет Владимир Кириенко, сын первого заместителя главы администрации президента. Добродеев отметил, что собирается сосредоточиться на том, чтобы переход был незаметным для пользователей и не доставил беспокойств команде.

По информации Московской биржи, расписки VK после появившейся информации о том, что генеральный директор покидает свой пост, потеряли уже более 4%.