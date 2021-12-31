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Посол РФ в США рассказал, как Россия ответит на военно-стратегические Запада

Иван Линдеманн
03:50 31.12.2021
Антонов подчеркнул, что никто не должен иметь сомнений в решимости России защищать свою безопасность.
Посол РФ в США рассказал, как Россия ответит на военно-стратегические Запада
© Фото: Bai Xueqi Xinhua Globallookpress
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Если Запад продолжит курс на создание военных угроз для России, то это вызовет ответную реакцию. Об этом предупредил посол в США Анатолий Антонов.

Дипломат призвал НАТО к действиям по гарантиям безопасности. Антонов подчеркнул, что никто не должен иметь сомнений в решимости России защищать свою безопасность.

«Если партнеры продолжат формировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию нашей страны, то мы будем вынуждены создавать аналогичные уязвимости для них», - заявил посол в интервью журналу Foreign Policy.

Дипломат отметил, что политика США по отношению к РФ похожа на сдавливание пружины. Однако сильно сжатая пружина либо ломается, либо выстреливает в обратную сторону, напомнил Антонов.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что угрозы Вашингтона в адрес участников проекта строительства газопровода «Северный поток-2» являются недобросовестной конкуренцией.

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