Посол РФ в США рассказал, как Россия ответит на военно-стратегические Запада

Если Запад продолжит курс на создание военных угроз для России, то это вызовет ответную реакцию. Об этом предупредил посол в США Анатолий Антонов.

Дипломат призвал НАТО к действиям по гарантиям безопасности. Антонов подчеркнул, что никто не должен иметь сомнений в решимости России защищать свою безопасность.

«Если партнеры продолжат формировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию нашей страны, то мы будем вынуждены создавать аналогичные уязвимости для них», - заявил посол в интервью журналу Foreign Policy.

Дипломат отметил, что политика США по отношению к РФ похожа на сдавливание пружины. Однако сильно сжатая пружина либо ломается, либо выстреливает в обратную сторону, напомнил Антонов.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что угрозы Вашингтона в адрес участников проекта строительства газопровода «Северный поток-2» являются недобросовестной конкуренцией.