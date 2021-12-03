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Ставропольский край стал лучшим в допризывной подготовке

13:41 03.12.2021
Ставрополье уже в шестой раз получает эту награду - за передовые подходы в подготовке призывников, многие из которых уже имеют различные специальности, профессиональное образование и отличную физическую подготовку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ставропольский край признан лучшим в подготовке граждан к военной службе и проведении призыва.

Переходящий вымпел министра обороны руководителям региона вручил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский.

Ставрополье уже в шестой раз получает эту награду - за передовые подходы в подготовке призывников, многие из которых уже имеют различные специальности, профессиональное образование и отличную физическую подготовку.

«Оценка делалась в течение года и оценивалась всеми представителями федеральных органов исполнительной власти, а этот опыт будет использован во всех регионах, потому что по результатам уже состоявшегося конкурса мы отправили во все регионы показатели Ставропольского края, самое главное - методику, выработанную в данном регионе, за счет чего достигается оздоровление молодежи, как работают врачи-специалисты, как работают преподаватели в школах, готовят по основам военной службы и как в целом работает центр по патриотическому воспитанию в Ставропольском крае», - подчеркнул Бурдинский.

После церемонии награждения, на которой также отметили сотрудников военкоматов и образовательных учреждений, делегация во главе с Бурдинским посетила музейный комплекс, посвященный истории страны, и филиал парка «Патриот».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих

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